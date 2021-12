Entre las temporadas 2020 y 2021, Leandro Sosa defendió la camiseta de Ayacucho FC. Y lo hizo de manera literal: a lo largo de 51 partidos. Ese detalle hizo que desde Sporting Cristal lo tengan como objetivo de cara al proyecto deportivo del próximo año, donde buscarán el título de la Liga 1 y, claro, luchar en la etapa de grupos de la Copa Libertadores: “Para mí es un orgullo y una alegría tremenda llegar a una institución tan grande”.

En diálogo con el área de prensa del club bajopontino, el volante uruguayo también contó detalles del contacto que tuvo con Roberto Mosquera. “Me llamó y me comentó que estaba la posibilidad, de que querían contar conmigo. Y, la verdad, no lo dudé. Hablé con mi empresario, le dije que llegue a buen puerto esto, porque para mí es un desafío muy grande”, mencionó.

Pero no fue la única comunicación que apareció desde el Rímac. Desde el plantel también se pusieron en contacto con Leandro Sosa: “Cuando salió la noticia de que venía, varios compañeros me escribieron para darme la bienvenida y decirme cómo era el grupo. Un grano sano y muy tranquilo, un grupo que ya viene trabajando junto desde hace tiempo. Y eso hace que me pueda integrar más rápido”.

Respecto a los retos que tiene en el Rímac, el exjugador de Ayacucho FC mencionó que “uno desde afuera ve que Sporting Cristal siempre está peleando los campeonatos. La idea es seguir por esa línea y tratar de mejorarlo. La realidad es que este club te obliga a pelear esos puestos; el deseo es salir campeón y avanzar en la Copa Libertadores”.

La palabra de Leandro Sosa, refuerzo de Sporting Cristal (Video: Sporting Cristal)

El mensaje al hincha

“Cuando llegué al Perú, lo hice en 2020, con la ilusión de hacerme un nombre. Y uno cuando llega al país ve como equipo modelo a Sporting Cristal. Por suerte se me presentó la posibilidad y es una alegría tremenda”, expresó el volante. Ahora, Leandro Sosa también se dio un tiempo para enviarle un mensaje a los hinchas rimenses.

Sí, el uruguayo ya recibió el cariño de los fanáticos celestes: “He recibido muchos mensajes de aliento y apoyo, Ahora hay que tratar de responder dentro de la cancha. De parte mía me esforzaré al máximo. Nosotros trabajaremos de la mejor manera para todos juntos festejar a fin de año”.





