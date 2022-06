Roberto Mosquera manifestó en conferencia de prensa que “no hay proyecto para que Christofer Gonzales se vaya de la institución”. No obstante, el propio DT de Banfield, Claudio Vivas, admitió que están a la espera de que la negociación se concrete. Más allá de si se da o no, lo cierto es que los números que ha registrado ‘Canchita’ lo hacen elegible y qué mejor que en la liga argentina.

El volante de 29 años llegó a inicios de 2019 a Sporting Cristal, con el objetivo de sumar al equipo y volver a colocarlos en el podio. Si bien ese año no lo logró, para el 2020 se coronó campeón con los rimenses y también fue una carta importante para Ricardo Gareca, de cara a las Eliminatorias pasadas. Los registros no mienten.

Desde que llegó al elenco celeste, ‘Canchita’ sumó 96 partidos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Bicentenario, la Libertadores y la Sudamericana. A ello es preciso añadir los 33 goles marcados y las 18 asistencias que tuvo, llegando a sumar 7,583 minutos en total. Solo en lo que va del año ha marcado 8 tantos (7 en el Apertura y 1 a nivel internacional).

Con la Selección Peruana tuvo su debut en marzo del 2013, pero fue con el ‘Tigre’ que tuvo mayor continuidad y minutos en campo. Solo en las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022 estuvo en 13 compromisos de 18, llegando a sumar 641′, fuera de los amistosos y la Copa América que se jugó en Brasil 2021. En total, incluyendo los cuatro partidos que tuvo antes de la ‘Era Gareca’, acumuló 38 cotejos, dos goles y 1,717 minutos.

DT de Banfield interesado en ‘Canchita’

Las buenas actuaciones de Christofer Gonzales con camiseta de Sporting Cristal han hecho que sea seguido desde el fútbol argentino (también sumó minutos con la Selección Peruana). De Banfield, para ser más precisos. El técnico del ‘Taladro’, Claudio Vivas, que coincidió con ‘Canchita’ en el club rimense, reconoció abiertamente el interés por fichar al peruano.

“Tuve la posibilidad de dirigir a ‘Canchita’ Gonzales y sería bueno para nosotros tenerlo en Banfield, estamos en vísperas de lograr el objetivo. Para nosotros sería algo muy bueno, ojalá podamos concretarlo”, señaló el director técnico, en entrevista con RPP. Además, elogió que el jugador está en una “edad madura” y consideró que no “debería tener ningún inconveniente” de jugar en el fútbol argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.