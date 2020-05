El paso por Sporting Cristal de Luis Advíncula dejó muchas cosas, entra las que resalta su buena relación con Roberto Mosquera, técnico con el que el jugador de la Selección Peruana consiguió su único título nacional. El ‘Rayo’ recordó las frases del ‘profe’ y recurrió a su carisma para destacar algunas de sus virtudes.

“El profesor es muy florero, tiene mucho cuento. Es el mejor y él lo sabe”, sostuvo el lateral derecho nacional en una entrevista por Instagram Live que sostuvo en el cuadro celeste.

Por otro lado, Luis Advíncula dio detalles de la decisión que el director técnico tomó para cambiarlo de posición. Incluso, recordó la oportunidad en la que Roberto Mosquera lo invitó a jugar de centrodelantero, antes de colocarlo por la banda derecha.

“Roberto Mosquera me dijo que podía ser el suplente de Hernán Rengifo para jugar de '9′. Estaba demasiado molesto porque me cambió de posición. Luego me puso de lateral y a la siguiente semana ya era titular. No me exigían gol, era lo primordial. Me costó bastante, pero yo lo que quería era jugar”, agregó ‘Bolt’.

El estadio Alberto Gallardo abrió sus puertas y no solo para los hinchas de Cristal

La municipalidad de San Martín de Porres habilitó un mercado itinerante el estadio Alberto Gallardo, recinto donde Sporting Cristal juega como local, para que los comerciantes de Caquetá puedan ofrecer sus productos con todas las garantías sanitarias y sin riesgo de contagio del coronavirus para ellos y sus clientes.

