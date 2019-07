Luis Alberto Bonnet: de ser ídolo de Sporting Cristal a jugar póker

Luis Alberto Bonnet vive alejado del fútbol y dedicado a otra de sus pasiones: el póker. El goleador histórico del club Sporting Cristal descubrió, en 2006, una afición que lo ha llevado a convertirse en profesional de esta actividad. En una entrevista con Gestión, el 'pelado' habló de su nueva vida como apostador.

Luis Bonnet contó que le gustaría jugar más y que cuando no lo hace estudia para seguir aprendiendo. "Pero ahora estoy jugando un poco menos. Después de tantos años, uno tiene vida más allá del póker porque afecta un poco tu vida social", dijo.

"Empecé a jugar póker en Perú, que fue cuando se dio el boom de este juego en todo el mundo”, contó en una entrevista realizada por vía telefónica. “(Johan), Fano, (Abel) Lobatón y (Carlos) Orejuela eran buenos rivales”, señaló.

Luis Alberto Bonnet es embajador de la casa de apuestas Betsafe desde hace tres meses. (Foto: Difusión) Luis Alberto Bonnet es embajador de la casa de apuestas Betsafe desde hace tres meses. (Foto: Difusión)

El exdelantero de Sporting Cristal dijo que ha llegado a ganar mucho dinero en una noche. "Fue en un torneo grande que hubo en el Perú, en el 2007 o 2008. Cobré US$ 29,000. Había muchos participantes y terminé en el puesto tercero", afirmó. La cantidad más grande que perdió fue en Argentina: "En un día muy malo me habrá tocado perder unos US$ 2,000".

No habla mucho de fútbol y menos de Sporting Cristal pero sí comparó ambas pasiones y dijo que lo frustra más perder un partido de fútbol. "Eso sí es algo que te deja muy marcado", afirmó.

"Ambas cosas se parecen en la competencia. A mí me gusta jugar por cosas importantes. Como futbolista siempre me interesó: cuanto más importante es el partido, más entusiasmo y más seriedad le pone uno. En el póker es lo mismo. La sensación de victoria, la bronca por la derrota, todas esas cosas se asemejan en ambos", finalizó.

