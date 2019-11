Sporting Cristal y Manuel Barreto llegaron a un acuerdo para extender dos temporadas (2020-2021), más una opcional (2022), el contrato que los une. El entrenador, habló en conferencia de prensa y se mostró orgulloso de permanecer en la dirección técnica del club. “Es el indicado para los objetivos y para la manera que tiene el equipo de jugar, de ser y de vivir el día a día”, fue la presentación de Alfonso García-Miró, gerente del club.

“Me siento súper orgulloso de estar donde estoy, es un reconocimiento no solo para mí sino para todos los profesionales peruanos que quieren hacerse de un lugar y un nombre en nuestro país. Me llena de responsabilidad pero de mucha alegría al mismo tiempo. Me lo he ganado pero sé que el ojo está puesto sobre mí porque soy nuevo en el fútbol profesional y que sé que tengo que pagar derecho de piso”, dijo.

“Las dudas del hincha o exjugadores las tomo como naturales, no me victimizo y no dejo de confiar en mí. Sé que con el tiempo las dudas irán desapareciendo. Sé que he pasado a ser un técnico con mucha proyección a ser un técnico inexperto de un día para otro. Pero no hay nada que yo haya logrado en mi vida que no me haya costado muchísimo esfuerzo”, añadió.

Manuel Barreto comentó que es el técnico con menos experiencia en el fútbol profesional y el que más puntos hizo: “Que alguno tenga más pasión, más ganas más energía que yo, lo dudo. Es normal que la gente tenga dudas, las críticas no las catalogo ni me hacen temer ni dudar. El mayor crítico de Manuel Barreto es Manuel Barreto”.

“Soy una persona con sentido común y no pretendo que en dos meses el equipo juegue como yo sueño. Yo analizo el momento, me gustaría ganar todos los partidos por 5-0 pero sé de todo lo que han pasado los chicos. Confío mucho en los jugadores", finalizó.

Manuel Barreto se queda en Sporting Cristal (18/11/2019)