Uno de los fichajes más criticados en la presente temporada de Sporting Cristal fue Marcos Riquelme. El delantero argentino no pudo repetir su pasado goleador en Bolívar de La Paz, producto de lesiones y actuaciones muy discretas. Sin embargo,todo parece empezar a cambiar para el ‘Pájaro’, quien ante UTC marcó su segundo tanto consecutivo con los celestes.

El futbolista de 33 años habló tras el final del encuentro ante el ‘Gavilán Norteño’, encuentro donde fue el autor de uno de los seis goles del categórico triunfo de los dirigidos por Roberto Mosquera.

“Me quedo muy contento porque volvimos a hacer un partido marcando muchos goles. Se notó la intensidad y las ganas que teníamos desde el primer minuto. Es un triunfo muy importante para no perderle pisada al puntero, que hoy en día es Alianza Lima. Estamos muy ilusionados de pelear esta fase del campeonato hasta el final”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

“Estoy feliz porque de a pocos voy haciendo lo que se esperaba de mí. Lamentablemente por lesiones no pude hacerlo y en los partidos que me tocó jugar no venía cumpliendo las expectativas. No me puedo conformar con estos dos partidos. Voy a seguir trabajando y mejorando cada día. Cuento con la confianza del técnico y de mis compañeros que no me dejan solo”, acotó.

Asimismo, Riquelme fue consultado sobre cómo sobrellevó los comentarios negativos durante los últimos meses. “Uno está expuesto a las críticas. Se hablaron muchas cosas malas sobre mí. Yo traté de ser fuerte, primero de la cabeza y después no soltarme de la gente que siempre me dio la mano”, finalizó.

Marcos Riquelme completó los 90 minutos ante UTC. Esto no sucedió desde el mes de julio, por las semifinales de la Copa Bicentenario contra Unión Comercio. Por otro lado, el artillero suma cuatro anotaciones en el año con los bajopontinos.





