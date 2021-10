La temporada de Sporting Cristal marcha firme hasta ahora, pero todavía tienen pendiente la final por el título nacional. Precisamente, este domingo se enfrentaron a su futuro rival por la corona, Alianza Lima, y lograron una solvente victoria, de la mano del goleador Marcos Riquelme, quien anotó un doblete y se convierte en un claro candidato para ser titular en ambos duelos en el Estadio Nacional.

El delantero argentino analizó el cotejo y resaltó la gran fuerza defensiva de los blanquiazules. “Salimos a jugar un partido, que sabíamos iba a ser intenso, dependiendo de lo que le podíamos hacer. Ellos son un equipo muy duro, hicieron una muy buena Fase 2″, expresó el atacante en entrevista con GOLPERU.

“Han sido un rival al cual le han costado entrarle, al que costaba hacerle goles”, agregó Marcos Riquelme, resaltando que, hasta antes de este encuentro, Alianza Lima solo había recibido siete anotaciones en las 15 presentaciones que tuvo en esta segunda parte del campeonato.

De la misma forma, la figura de los celestes esta tarde reveló la clave de la victoria. “Encontramos dos tantos rápidos en el primer tiempo, que nos dio mucha tranquilidad. En el segundo tiempo tal vez entramos un poco dormidos, ellos obviamente salieron a presionar un poco más arriba y se armó un lindo partido”, aseguró.

“Estoy contento, este encuentro iba a ser importante de cara a lo que se viene. Nos jugamos cosas importantes, igual que ellos, por eso fue un lindo espectáculo”, añadió el delantero de Sporting Cristal, quien fue la figura del encuentro en el coloso del José Díaz.

Asimismo, Riquelme decidió hacer una autocrítica por su irregular campaña. “Lamentablemente, no he cumplido las expectativas que tenían sobre mí. Soy consciente que las lesiones y la falta de pretemporada en el principio del año, me pagaron la cuenta en las primeras fechas del torneo local e internacional”, confesó.

“Eso me mató, pero nunca dejé de trabajar. Siempre conté con el apoyo de mis compañeros, del médico, del profesor. Traté de salir adelante”, sentenció Marcos Riquelme, quien ha logrado anotar siete goles a lo largo de este año en la Liga 1. Hoy, tras su doblete, Riquelme le da confianza al hincha.





