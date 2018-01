"La verdad, el refuerzo ya debería estar acá". El técnico de Sporting Cristal , Mario Salas , no pudo ocultar su incomodidad por no tener al defensa central que necesita para completar el plantel. Es consciente de que la directiva trabaja en eso, pero el tiempo le juega en contra.



"Tiene que llegar alguien. Hemos puesto nombres en la mesa, pero se han caído. Nos tenemos que limitar al perfil de jugador que estamos buscando y al presupuesto del club", señaló el entrenador tras el entrenamiento.

Salas hizo hincapié en que la elección del último refuerzo deberá ser la mejor. De lo contrario, prefiere acomodarse con los jugadores que ya trabajan. "No vamos a traer a cualquier persona, a alguien que no nos guste. Si no se da, tendremos que adaptar a los jugadores que tenemos", apuntó.

Mario Salas reconoció que el argentino nacionalizado chileno Omar Merlo es una posibilidad. Lo dirigió en Huachipato de Chile y lo quiso llevar a la Universidad Católica, pero no se concretó. "Pero no es la única opción", recalcó.

Sporting Cristal cumplirá el sábado su primera semana de pretemporada. Pese a la demora del último refuerzo, el técnico chileno se siente contento con el plantel que cuenta.

