Brandon Palacios se refirió al 'Chorri': "Mi meta es superar lo que hizo mi papá"

Brandon Palacios vive uno de los mejores momentos de su vida. El jugador de Sporting Cristal marcó su primer gol en la victoria del club rimense sobre Sport Boys en la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El volante de 21 años tiene como modelo a seguir en el fútbol a uno de los mejores jugadores que ha tenido Sporting Cristal, se trata de su padre, Roberto "El Chorri" Palacios. Sin embargo, dice no sentir presión y espera llegar a ser mejor que él.

"No siento ninguna presión por lo que ha hecho mi papá, es más, siento orgullo, siento halago que la gente me reconozca y me diga que puedo lograr y puedo superar lo que ha hecho mi papá. Me siento feliz por todo lo que él ha hecho. Lo tomo como una motivación de poder lograr todo lo que hizo. Mi meta es superar lo que hizo mi papá. Poder ir al extranjero y ser un buen jugador.", declaró Brandon Palacios para Fox Sports Radio.

Cabe resaltar que, Brandon Palacios regresó a las filas de Sporting Cristal luego de su paso por UTC de Cajamarca y San Martín, equipo donde sumó minutos y ganó experiencia para ser considerado nuevamente por el club bajopontino.

Christofer Gonzales se confesó ante las cámaras de Depor y habló de todo.

► Europa lo quiere sí o sí: dos clubes del 'Viejo Continente' se disputan el fichaje de Christofer Gonzáles



► De Michoacán a la Champions: desde Rusia lanzarían importante oferta por Edison Flores



► ¿Jugará junto a Benavente? Nantes no se conformaría con un solo peruano en sus filas y buscaría fichar por Miguel Araujo



► Claudio Vivas destaca la "rebeldía" de Sporting Cristal ante Sport Boys