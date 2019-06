Nilson Loyola fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sporting Cristal

Este martes Sporting Cristal presentó oficialmente a Nilson Loyola como nuevo jugador del club rimense. El lateral peruano vestirá la camiseta celeste por tres temporadas y media.

Nilson Loyola se mostró feliz de volver al elenco cervecero. Incluso agradeció a Sporting Cristal por haber confiado en él para pertenecer a su plantel. Pero aclaró que siempre va a respetar las decisiones que se tome ele entrenador.

"Vengo para tener continuidad, pero eso no quiere decir que vengo a ser titular. Tengo que ganármelo día a día en los entrenamientos. Respeto mucho a los compañeros que están aquí y el profe verá a quien pone. Así como respeto a mis compañeros, también respeto la decisión del profe. Que haya venido de Brasil no quiere decir que me sienta titular"

Luego de su paso por el Goiás de Brasil, Nilson Loyola atrajo la atención de Sporting Cristal. Además el lateral ha declarado ser hincha del club rimense. Incluso pertenece a las canteras de la escuadra celeste.

Por otro lado, Sporting Cristal debutó con triunfo en la Copa Bicentenario frente a Alianza Atlético. Ahora, se prepara para visitar a Atlético Grau el próximo domingo 30 de junio.



Perú enfrentará a Uruguay en cuartos de final de la Copa América. (América TV)

► André Carrillo envió contundente mensaje desmintiendo rumores que lo indisponen con la Selección Peruana



► Pablo Bengoechea: "Irven Ávila y Beto Da Silva son muy buenos delanteros"



► Mauricio Affonso: "Cambiar de club es bueno para mi y para Alianza por el ingreso económico que va a tener"



► ¿En qué equipo militan los jugadores de Uruguay que se medirán frente a Perú en la Copa América? [FOTOS]