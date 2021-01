Celebra el hincha de Sporting Cristal. Luego de rumores sobre un hipotético regreso al fútbol chileno, Omar Merlo decidió quedarse en el Rímac para continuar el proyecto deportivo al mando de Roberto Mosquera, en donde los celestes irán rumbo al bicampeonato, como pelear por pasar a la fase de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

El zaguero celeste extendió así su vínculo hasta el 2023, en un acto oficializado por el club al lado del presidente de la institución, Joel Raffo, y el director general, Juan José Luque. “Seguimos con la firma. Nuestro defensa Omar Merlo firmó la renovación de su contrato con el club hasta el 2023”, publicó la institución bajopontina en sus redes sociales.

Omar Merlo llegó al Rímac en el 2018, a pedido expreso de Mario Salas. En sus tres primeras temporadas, el central argentino ha logrado un bicampeonato con el club, ganándose el respeto y los corazones de todos los hinchas cerveceros, que se alegran con la continuidad de él en una línea de cuatro con Mosquera, o posiblemente de tres en el presente año.

Asimismo, con la renovación por los próximos años, puede estipularse una nacionalización de Merlo, como ha pasado con los casos de Jorge Cazulo (ya retirado) y Horacio Calcaterra, quien se encuentra en La Florida desde hace nueve temporadas. Merlo es fijo y garantía.

Roberto Mosquera se refirió a la Copa Libertadores en el club

Anunciaron a Alejandro Duarte, Alejandro González, Percy Prado, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y, como si no fuera suficiente, arrancaron con todo la pretemporada. En Sporting Cristal tienen claro los objetivos para este 2021: alcanzar el bicampeonato y que el nombre de la institución no pase desapercibida en la Copa Libertadores. Para Roberto Mosquera el torneo internacional es algo más que un reto.

“Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos”, expresó el técnico celeste. Ojo, los bajopontinos disputarán el certamen desde la etapa de grupos.

Roberto Mosquera siguió hablando del desafío que se viene en Copa Libertadores: “Tenemos que prepararnos bien, estamos representando al país, no estamos yendo a cualquier torneo. Estamos yendo a la Champions de Sudamérica”.

