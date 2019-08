La actualidad de Osama Vinladen: Sporting Cristal lo intentó fichar, ya es papá y no se cambiará de nombre

Hace dos años y en medio de una convocatoria a la Selección Peruana Sub 15, Osama Vinladen Jiménez López saltó a la fama en un abrir y cerrar de ojos. No precisamente porque intentaba emular las jugadas de Juan Román Riquelme, su ídolo; sino porque su nombre fue relacionado con el fundador de la red terrorista Al Qaeda. Y fue así como, en menos de un día, el hijo de Tarapoto recibió más de 500 solicitudes de amistad en un Facebook, que superará (después de esa noticia) los 4 mil seguidores.

“Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo entrenando en Unión Comercio y en unos meses sumaré en la bolsa de minutos. Pero también ya tengo un hijo. Tengo más responsabilidades”, nos cuenta el futbolista de 16 años, mientras ‘Doña Lucy’, su madre, mima al heredero de Vinladen.

“Se llama André Santiago. Ser padre te cambia la vida. Por eso, ahora entreno con mayor dedicación”, agrega un tímido Osama, que ahora luce más convencido con respecto a la última entrevista que tuvo con Depor a finales del 2017.

“Ya no me cambiaré de nombre, cuando cumpla 18. Lo he pensado mejor y no tiene nada de malo llevar este. Prefiero concentrarme en mi futuro como futbolista”, acota.

Aunque una lesión lo dejó sin chances de jugar en la Selección Peruana Sub 17 de Carlos Silvestri, Osama Vinladen revela que fue tentado por Sporting Cristal hace unos meses. Le prometieron un departamento en la capital, junto a su familia, y un mejor salario. Pero, ¿qué pasó?

“Tengo contrato con Unión Comercio hasta el 2020. Por eso, mi otra meta es ganarme un espacio en el primer equipo”, concluye.

