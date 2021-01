Hace más de tres años Percy Liza tuvo que recorrer más de 400 kilómetros en busca de un sueño: convertirse en jugador profesional de Sporting Cristal. No solo tuvo que dejar su natal Chimbote, sino también a todos sus amigos y familia. Una decisión que le dolió por dentro, pero donde sus ganas de salir adelante se impusieron por goleada.

Percy llegó directamente a La Florida y de ahí no se movió más, hasta mediados del 2019. Al no tener un lugar donde vivir en Lima, el complejo deportivo ubicado en el Rímac se convirtió en su hogar, donde terminó de pulir sus grandes cualidades futbolísticas y adquirió los valores que se inculcan dentro de la institución rimense, como ha pasado con grandes futbolistas que han pasado por el club.

Con el objetivo claro de llegar lo más lejos posible, Liza se fue ganando un lugar en el cuadro celeste. Primero lo hizo en el equipo juvenil, donde destacó hasta la reserva y poco a poco fue abriéndose paso en el plantel profesional, ahora de la mano de Roberto Mosquera.

El debut soñado y un gol inolvidable

El 6 de abril del 2019 se dio su debut como profesional durante el encuentro entre Sporting Cristal y Ayacucho FC. Percy jugó sus primeros 21 minutos en Primera y cumplió el primer objetivo. Sin embargo, el delantero trabajó cada vez más duro y no fue hasta un año después, donde pudo anotar su primer gol como profesional. Fue nada más y nada menos que ante Universitario de Deportes, dándole el empate al equipo de Mosquera.

Al final de la temporada pasada, en la cual Sporting Cristal se terminó consagrando campeón nacional, sumó nueve presencias (105 minutos) y dos anotaciones, estadísticas que hicieron ilusionar al hincha bajopontino.

“No había pasado por mi cabeza anotarle a la ‘U’. Yo solo trataba de aprovechar los minutos que me daba el ‘profe’ y de cumplir con sus indicaciones. Lo principal era tocarla de primera y poco a poco ir ganando confianza haciendo alguna jugada. No me pedía que haga goles. Marcar mi primer gol fue algo muy satisfactorio y fue motivo de felicidad para mi familia, quienes siempre estuvieron apoyándome”, contó Liza a Depor sobre su primer gol como profesional.

Herrera, su ‘maestro’

El máximo artillero de la Liga 1 2020 fue Emanuel Herrera, quien se despachó con 20 dianas durante 32 encuentros y siguió aumentado su cuota goleadora en la historia de Sporting Cristal. Pelear la posición con un jugador de esta jerarquía llena de orgullo y satisfacción a Liza. No solo por la calidad del delantero argentino, sino por las enseñanzas que le deja en cada entrenamiento.

“Se siente muy bien compartir y sobre todo disputar el puesto con ‘Ema’. Es todo un profesional, eso está más que claro. Siempre me aconseja. Con él he aprendido muchas cosas, como si ir o no ir a disputar los balones, o quedarme a esperar. El tema de la paciencia creo que muy clave para poder marcar tantos goles como él lo ha hecho. También me ha explicado cómo posicionarme en el área y me dejó claro que a veces hay que ser un poco egoísta, algo propio de un ‘9’”.

Un reto que hará feliz al hincha celeste

En los últimos años Sporting Cristal ha logrado consolidar en su primer equipo a jugadores formados en el club. Muchos de ellos ya alzaron vuelo, pero sin antes llegarse a ganar un lugar en el corazón de los fanáticos rimenses. Hoy en día el nombre de Percy Liza ilusiona, ya que muchos empiezan a pensar que podría ser el futuro ’9’ del equipo más ganador de la última década del balompié peruano. El jugador chimbotano sabe que se habla de eso y lo toma con mucha tranquilidad, sabe que se trata de un desafío dentro de su carrera.

“Las actuaciones que tuve el año pasado han generado que el hincha se ilusione. Me toca vivir con eso y afrontarlo con profesionalismo. Lo veo como un desafío, como una oportunidad de hacer feliz a mucha gente que sigue al equipo. No siento responsabilidad, lo veo como algo más positivo, ya que me ayudará a crecer como profesional. Para lograrlo tengo que hacer mejor las cosas, creérmela y trabajar duro para que eso suceda”, precisó. Ahora toca su turno para el 2021 sea mucho mejor que la pasada campaña en el fútbol peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR