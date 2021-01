Sporting Cristal tiene las metas claras. Luego de lograr el título de la Liga 1 la temporada pasada, el equipo de La Florida no espera menos para este año. Roberto Mosquera, por supuesto, no solo tiene en mente el bicampeonato para este 2021, sino también hacer una buena campaña en Copa Libertadores (está en la etapa de grupos).

Para lograr los objetivos, el técnico celeste sabe que debe contar con un plantel amplio y variado, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que suelen aparecer mientras se juega el torneo local y el internacional al mismo tiempo.

La estrategia del técnico ha sido mantener en el equipo a gran parte del plantel que salió campeón la temporada pasada y, a su vez, realizaron contrataciones de buen nivel. Los que se sumaron fueron Irven Ávila, Alejandro González, Alejandro Hohberg, Alejandro Duarte y Percy Prado.

Es precisamente con Percy Prado que Roberto Mosquera tiene una serie de alternativas para poder usarlo en la cancha pues el exjugador de Nantes tiene experiencia como lateral derecho y mediocentro ofensivo.

“En los entrenamientos estoy jugando de lateral derecho. Por ahora, estoy en esa posición. Voy a dejarlo todo en la cancha, porque no me gusta perder. El juego que practica Sporting Cristal a mí me corresponde, me gusta el juego de toque, así me formé en el Nantes”, sostuvo el futbolista en una reciente entrevista con RPP.

Roberto Mosquera: “La Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda”

Anunciaron a Alejandro Duarte, Alejandro González, Percy Prado, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y, como si no fuera suficiente, arrancaron con todo la pretemporada. En Sporting Cristal tienen claro los objetivos para este 2021: alcanzar el bicampeonato y que el nombre de la institución no pase desapercibida en la Copa Libertadores. Para Roberto Mosquera el torneo internacional es algo más que un reto.

“Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos”, expresó el técnico celeste en RPP. Ojo, los bajopontinos disputarán el certamen desde la etapa de grupos.

Roberto Mosquera siguió hablando del desafío que se viene en Copa Libertadores: “Tenemos que prepararnos bien, estamos representando al país, no estamos yendo a cualquier torneo. Estamos yendo a la Champions de Sudamérica”.

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Novick entrena con fuerza en Campo Mar. (Video: Prensa U)

TE PUEDE INTERESAR