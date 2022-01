En enero del 2021, Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Percy Prado. El defensor llegó procedente del Nantes de Francia con la esperanza de poder hacerse un nombre en el fútbol peruano. Sin embargo, suerte no estuvo de su lado a lo largo de la temporada y, este miércoles, el club hizo oficial su salida.

El cuadro rimense reveló en sus redes sociales que el futbolista llegó a un acuerdo con ellos para finalizar su contrato. “El club y Percy Prado han acordado finalizar el vínculo contractual entre ambas partes. La institución le da las gracias y le desea muchos éxitos”, se puede leer en el texto.

Prado no pudo ponerse a punto físicamente a lo largo del año y no pudo ser tomado en cuenta por Roberto Mosquera. Cuando consiguió recuperarse, Jhilmar Lora se afianzó como titular en el equipo. “Si no está jugando es porque hay gente que está delante de él. Acá no hay una obligación porque viene alguien de afuera, acá las cosas se ganan”, explicó el DT.

El defensor se despide del fútbol peruano tras haber jugado cinco partidos con la camiseta celeste (ante Sport Boys, Deportivo Municipal, César Vallejo, Cusco FC y Alianza Lima), sumar 251 minutos. No anotó ningún gol.

Percy Prado dejó de ser jugador de Sporting Cristal, según reveló el club. (Foto: Sporting Cristal)

Brote de coronavirus en Sporting Cristal

El coronavirus continúa golpeando a los futbolistas nacionales y, en esta ocasión, fueron jugadores de Sporting Cristal los que fueron contagiados, teniendo que suspender las actividades en La Florida para evitar que se ponga en riesgo la salud de los demás elementos del plantel principal y del comando técnico.

“El Club Sporting Cristal informa a la familia celeste y a la opinión pública en general que trece jugadores del plantel profesional han dado positivo en las pruebas COVID-19. Actualmente, se encuentran aislados y bajo la observación continua del departamento médico del club”, inicia el comunicado del elenco rimense.

Sporting Cristal se encontraba iniciando una nueva semana de pretemporada, la misma que tuvo que ser interrumpida a raíz de este brote de COVID-19 en el plantel. Incluso, tuvieron que dejar sin efecto un choque de preparación que los dirigidos por Roberto Mosquera habían pactado para este fin de semana.





