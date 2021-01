Percy Prado llegó esta temporada a Sporting Cristal con el sueño de seguir creciendo profesionalmente y sumar en el equipo de Roberto Mosquera, que salió campeón la temporada pasada en la Liga 1 y logró un cupo para la edición de este año de la Copa Libertadores.

En conversación con RPP, el futbolista se mostró motivado en jugar el torneo internacional sudamericano y aseguró que se tiene la impresión de que se trata de un campeonato aún más difícil de la Champions League. “Pienso que la Libertadores es aún más complicada que la Champions. Más que nada por el estilo de juego de los clubes sudamericanos”, sostuvo en medio de los entrenamientos del club.

En la misma línea, el futbolista se refirió al momento en el que tuvo que tomar la decisión de venir a Perú y la razón por la que decidió fichar por Sporting Cristal. “Sé que llego al equipo campeón, que tiene buenos jugadores y que jugará la Libertadores. Sentí que me querían mucho y eso me motivó venir”, precisó al respecto.

Se sabe que pertenecer a la Selección es uno de los sueños de todos los futbolistas y Percy Prado no es la excepción, sin embargo, el jugador aseguró que por el momento prefiere mantenerse enfocado en su nuevo club para poder hacer las cosas bien. “No me adelanto mucho con el tema de la Selección. Estoy concentrado ahora en dar todo por Sporting Cristal”. indicó.

Roberto Mosquera: “La Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda”

Anunciaron a Alejandro Duarte, Alejandro González, Percy Prado, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y, como si no fuera suficiente, arrancaron con todo la pretemporada. En Sporting Cristal tienen claro los objetivos para este 2021: alcanzar el bicampeonato y que el nombre de la institución no pase desapercibida en la Copa Libertadores. Para Roberto Mosquera el torneo internacional es algo más que un reto.

“Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos”, expresó el técnico celeste en RPP. Ojo, los bajopontinos disputarán el certamen desde la etapa de grupos.

Roberto Mosquera siguió hablando del desafío que se viene en Copa Libertadores: “Tenemos que prepararnos bien, estamos representando al país, no estamos yendo a cualquier torneo. Estamos yendo a la Champions de Sudamérica”.





