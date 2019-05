Sporting Cristal vs. Pirata FC EN VIVO: se miden en Olmos por la fecha 12 del Torneo Apertura 

Sporting Cristal vs. Pirata FC EN VIVO | VER GRATIS | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING se miden el domingo 5 de mayo a la 1:30 p.m. en Olmos por la jornada 12 del Torneo Apertura. Los dirigidos por Claudio Vivas van con todo para llevarse los tres puntos de la fecha e igualar en unidades a Binacional.

Sporting Cristal llega a este choque tras empatar el duelo ante Universitario de Deportes en la fecha pasada. Los celestes lograron sacar un punto y se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones a solo tres puntos del primer lugar que lo ocupa Binacional.

Una baja importante para el club bajopontino es la ausencia de Emanuel Herrera, el delantero sufrió un desgarro completo del tendón rotuliano de la rodilla derecha en el último partido y estará fuera de las canchas durante los próximos 7 meses.

Sin embargo, Claudio Vivas ya tiene su tridente ofensivo listo para intentar que la ausencia del '9' no se sienta. El ataque de los celestes estaría conformado por Christofer Gonzales, Christian Ortiz y Cristian palacios.

Pirata FC, por su parte, se quedó sin técnico a mitad de semana, el club decidió apartar a Pablo Zegarra y a su cuerpo técnico debido a malos resultados; y es que los chiclayanos se ubican penúltimos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Sporting Cristal vs. Pirata FC: últimos 5 partidos

10/04/19 Sporting Cristal 2 - 0 Universidad Concepción

14/04/19 Sporting Cristal 3 - 1 UTC

19/04/19 Real Garcilaso 1 - 1 Sporting Cristal

23/04/19 Godoy Cruz 2 - 0 Sporting Cristal

27/04/19 Sporting Cristal 1 - 1 Universitario

31/03/19 Alianza Universidad 0 - 0 Pirata

07/04/19 Pirata 1 - 2 Deportivo Binacional

13/04/19 Sport Huancayo 1 - 0 Pirata

20/04/19 Pirata 2 - 2 Alianza Lima

26/04/19 Sport Boys 2 - 1 Pirata

Sporting Cristal vs. Pirata FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, E. Chávez. O. Merlo, J. Céspedes

R. Revoredo, J. Pretell, H. Calcaterra, P. Arce, C. Ortiz, C. Palacios C. Gonzales.



Pirata FC: L. Llontop, J. Valoyes, R. Rengifo, R. Andía, F. Ramírez, C. Canales, L. Solís, R. Arrasco, L. Acuy, J. Aguirre, L. Tejada.

