En esta recta final del Clausura de la Liga 1 Betsson 2023 las piernas tiemblan y ahora sí, más allá de que suene a frase cliché, “cada partido es una final”. Ninguno de los cuatro aspirantes (Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y Universitario) quiere tropezar en el camino hacia la corona y preparan sus mejores estrategias para alcanzar la gloria. Pero en el Rímac hay tranquilidad, ojo, no es pasividad, pero sí confianza. Las estadísticas cumplen hoy un rol clave, claro que no juegan, pero llenan de moral y a eso apela el equipo de Tiago Nunes. Rescatar puntos de visita en los partidos que restan será un plus, y allí ‘SC’ saca ventaja: no perdió ninguno de sus 11 partidos en provincia que lleva en el año, en otros términos, ganó 21 de 33 puntos posibles. Tiene una efectividad del 64%. Por ejemplo, la ‘U’, un rival directo, apenas logró 12 de 36. Hay ventaja celeste. El viernes toca ir a Cusco, y no hay margen de error.

En el papel, Cristal y Alianza tienen el fixture más complicado de cara al final del Clausura. Pero hablemos de los celestes: entre los cuatro partidos que les restan tienen dos visitas a los casi 3400 metros de Cusco para medirse a Cusco FC (viernes 29) y Cienciano (fecha por definir). Y aparte de que ‘SC’ es el mejor equipo de Lima o Callao, considerando lo anteriormente dicho, nunca sufrió de soroche cada vez que subió a la altura. Registra seis duelos sin perder, incluyendo cuatro empates y dos triunfos, entre las que hubo remontadas heroicas y goles épicos a última hora, como sucedió ante Sport Huancayo y Binacional, respectivamente. Aparte, por fase de grupo de la actual Copa Libertadores, remontó un 1-0 en los más de 3600 metros de altura de La Paz contra The Strongest y además con un hombre menos desde los 31 minutos. Es decir, este año, subir a la altura no se le complica. Punto a favor. Cristal a la cabeza: es el equipo de Lima o Callao que más puntos ganó en provincia en la Liga 1 Betsson 2023 Equipo Porcentaje (%) Puntos obtenidos / punto posibles Sporting Cristal 64 21 de 33 Alianza Lima 50 15 de 30 Universitario 33 12 de 36 Sport Boys 30 10 de 33 Municipal 27 8 de 30 Cantolao 12 4 de 33 Por otro lado, no es un dato menor que el Sporting Cristal de Nunes tenga el invicto más largo del campeonato local. Son 21 partidos sin perder desde la caída 1-0 ante Universitario en abril que, si bien es cierto se puso en riesgo en la última fecha ante UTC (1-1), no buscará romperse por lo menos hasta el final del Clausura. Eso sí, considerando solo los partidos de visita, Melgar le saca un ligero margen a los celestes. Los rojinegros llevan 13 partidos sin perder fuera de Arequipa, mientras que los dirigidos por Nunes llevan 12, incluyendo Lima y Callao. “Ya no hay más margen de error, estamos muy pegados y cualquier detalle lo podemos pagar carísimo”, aseguró Nicolás Pasquini, y es el mensaje común dentro de La Florida. La preocupación de Tiago Nunes, post partido contra UTC, es también la del hincha ‘cervecero’. El equipo dejó puntos en el camino y quedan cuatro finales, como dijo Yoshimar Yotún hace poco. No hay margen de error para Sporting Cristal, insistimos, aunque claramente dependa de sí mismo para ser campeones. Lo que le falta a Sporting Cristal Rival Condición Fecha Cusco FC Visita Viernes 29 (8:30 pm) Sport Huancayo Local 3 de octubre (3:00 pm) Cienciano Visita Por confirmar Alianza Atlético Local Por confirmar El regreso de Ignácio Uno de los que más se hizo extrañar ante UTC fue claramente Ignácio Da Silva. El zaguero, que recientemente extendió su vínculo hasta 2025, cumplió su sanción por acumulación de amarillas y dejó un gran vacío en la defensa, más allá de que Rafael Lutiger cumplió con sus deberes junto a Gianfranco Chávez. Su vuelta este viernes ante Cusco FC es fundamental. Es el corazón del equipo, disputando 40 de 42 partidos en el año. De hecho, es el jugador celeste con más presencias en la temporada. En cuanto a Cusco FC, el rival de turno, tiene una estadística totalmente distinta de local a la que lleva de visitante (apenas ganó uno de sus últimos 14 encuentros). Es uno de los pocos invictos en casa con 15 partidos, precisamente junto con Cristal y Alianza, por lo que será un reto difícil para los ‘cerveceros’. En definitiva, se enfrentarán uno de los mejores locales contra el mejor visitante. Es decir, de pronóstico reservado.

TE PUEDE INTERESAR Mala puntería, nervios y un Hohberg para evitar el papelón: ¿por qué UTC casi noquea a Cristal?

