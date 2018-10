Sporting Cristal: "No es posible perder ante el colero"

En Sporting Cristal todo iba de maravilla hasta antes que inicie esta última recta del campeonato. Seguramente con la tranquilidad de ya saberse en la final, los celestes se han relajado un poco y han preocupado a sus hinchas con una racha negativa de partidos que no esperaba nadie.

Fue por eso que el propio presidente del club, Federico Cúneo, salió al frente y, aunque respaldó al entrenador y jugadores, sostuvo que no se puede perder en casa ante el colero.

"No se puede perder ante el colero y perdimos el invicto en casa pero, en fin, no se puede pedir más. Cristal no llega a las 5 derrotas en el año, el equipo nos ha dado mucha satisfacción y las estadísticas están ahí. No es tan sencillo mantenerse arriba y confío en que esto sea solo un bache", dijo Cúneo en Ovación.

Asimismo, el mandamás de Sporting Cristal también habló con miras a lo que será la participación del equipo celeste en la próxima edición de la Copa Libertadores.

"No puedo adelantar nada de la planificación de la Libertadores del próximo año, eso depende del comando técnico. Ahora estamos luchando el campeonato y habrá un tiempo más adelante para evaluar ese tema. Hay que recordar que vuelven como 16 futbolistas que están a préstamo y tenemos una plantilla completa", culminó.