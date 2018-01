Sporting Cristal presentó a sus refuerzos para la temporada 2018

Sporting Cristal inició, esta mañana, su pretemporada con miras al Descentralizado 2018 y la Copa Sudamericana y lo hizo con su plantel completo. Sus tres flamantes refuerzos, tras pasar los exámenes médicos, fueron presentados en sociedad.

Patricio Álvarez (arquero/23 años) será el '1' rimense y ocupar el lugar dejado por Mauricio Viana. El ex Melgar no se corre al reto.



"Sé que el arco ha estado cuestionado anteriormente, pero me siento preparado para el reto. Creo que en los entrenamientos daré lo mejor para poder ganarme un lugar en el arco. Al final es el técnico quien decide quién será el portero titular, trato de esforzarme bastante", comentó.





Emanuel Herrera (delantero/30 años) es el jale estrella de Cristal y el encargado de marcar los goles. Llevará la '9' y a su llegada al país dejó claro que quiere ser campeón. Este jueves lo ratificó.



"Busco jugar, que el equipo logre cosas importantes en el torneo, así como en la Copa Sudamericana haciendo las cosas lo mejor posible. En lo personal quiero anotar goles y ayudar al equipo con eso para poder luchar el título", señaló.



En Melgar fue goleador y Emanuel Herrera es consciente que los hinchas celestes esperan mucho de él. "No me he puesto una valla con Cristal, pero uno siempre trata de trabajar para mejorar año tras año. El club puso toda su confianza en mí, espero que me salgan bien las cosas para el bien de todos", agregó.





Yulián Mejía (Volante/27 años) llega a préstamo por un año procedente del Atlético Bucaramanga. El volante colombiano usará la '10' y dejó claro que también apunta al título.



"Las expectativas son las mejores, busco quedar en la historia del club. Me animó venir a un equipo grande y que siempre pelea los títulos. Soy un jugador muy técnico, espero aportarle mucho al equipo y tratar de ser un equipo muy fuerte para lograr los objetivos", comentó.



