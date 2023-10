En la actualidad, Sinea trabaja en un programa llamado “GolxGol América,” el cual se transmite a través de la cadena Fox Deportes en los Estados Unidos. En este programa, se narran los acontecimientos más relevantes de las principales ligas de todo el continente. Fue precisamente en uno de los resúmenes de la Liga 1 que Sinea observó algo que capturó su interés: la apasionada hinchada de Sporting Cristal.

“Cada vez que narrábamos los goles del equipo para el programa, me encantaba cómo se pintaba de celeste el estadio. Además, siempre ganaban los partidos que presentábamos. Un día le dije a mi compañero del programa que ese sería mi equipo de Perú. Quedé enamorada de la hinchada de Sporting Cristal, como pintaban el estadio de celeste y cómo apoyaban al equipo ”, señaló.

Sporting Cristal es el mejor equipo peruano en el ránking mundial de clubes según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)

⚽️🩵 pic.twitter.com/ZgoNPkwduB — Sinea David (@sinea_david) October 18, 2023

Desde aquel flechazo, Sinea afirmaba con orgullo que era hincha de Sporting Cristal. Las imágenes de sus declaraciones en televisión no tardaron en llegar a Perú a través de las redes sociales. Esto hizo que los seguidores bajopontinos le expresaran su cariño tanto en Twitter como en Instagram, donde la hondureña tiene presencia digital.

“ El cariño ha sido increíble, no tengo palabras para agradecer todos los mensajes que me llegan por parte de los hinchas . Desde que la noticia se hizo viral, la gente no ha dejado de enviarme sus muestras de cariño”, afirmó.

Sinea David expresa su cariño por Sporting Cristal en su redes sociales. (Imagen: Captura Twitter)

Como una devota hincha, Sinea sigue de cerca el día a día de lo que está ocurriendo con su equipo en las últimas jornadas del Torneo Clausura. Está al tanto del traspié que tuvo el equipo dirigido por Tiago Nunes, lo que significa que ya no dependen de sí mismos para ganar el segundo torneo del año y luchar por el título nacional frente a Alianza Lima. Ahora deben esperar una derrota de Universitario ante Cusco y vencer a Cienciano en la Ciudad Imperial. Por lo tanto, los seguidores celestes han reducido sus expectativas en comparación con hace unos meses.

A pesar de esto, ella deseaba transmitirles un mensaje. “Hay que seguir apoyando al equipo en las buenas y en las malas , así es el fútbol pero las mejores vibras para todos, yo se que los encuentros que se vienen no son nada sencillos pero Fuerza Cristal”.

Por último, Sinea David compartió con nosotros que tiene planes de visitarnos próximamente, aunque todavía no hay nada confirmado. Es un hecho que tiene la intención de viajar a nuestro país y visitar el estadio Alberto Gallardo para finalmente encontrarse con ese amor que le hizo latir el corazón a la distancia. Es un objetivo que sigue estando en su lista de pendientes.

