El sábado por la noche, Ray Sandoval, jugador de Sporting Cristal, se vio envuelto en una serie de polémicas tras ser detenido por la policía de Lince en pleno toque de queda, luego de protagonizar un incidente que rebotó en todos los medios locales. El futbolista fue liberado el domingo al medio día y por la noche se manifestó a través de las redes sociales pidiendo disculpas públicas.

“Quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y motivos son privados y no tengo porqué ventilarlos. Con esto no me excuso, por eso pido disculpas públicamente”, escribió el futbolista en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

“Por último quiero aclarar que sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ni ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, continuó.

Cabe precisar que faltan pocos días para la reanudación de la Liga 1 y el equipo bajopontino se medirá ante Sport Boys el sábado 9 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sporting Cristal se pronunció

Sporting Cristal se pronunció sobre el polémico incidente protagonizado por Ray Sandoval, el sábado pasado. El club manifestó que seguirá de cerca las investigaciones de las denuncias hechas en contra del jugador, no solo por conducir en presunto estado de ebriedad sino también por dañar propiedad ajena.

“La Institución es y será muy respetuosa de las autoridades y del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el Club Sporting Cristal es firme en su posición de no tolerar actos de indisciplina y de exigir un comportamiento ejemplar que vaya acorde de los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor”, cita el comunicado.