Diego Rebagliati: "El Reimond Manco de hoy está físicamente impecable"

Reimond Manco llegó a Sport Boys como un gran refuerzo para el equipo, que se encuentra peleando el descenso, ya que terminó el Torneo Apertura en el último lugar de la tabla de posiciones.

A inicio de año, el atacante no la pasaba muy bien en Real Garcilaso, donde en varias ocasiones llegó a jugar en el equipo de reservas y fue criticado por su estado físico; sin embargo, actualmente, con la camiseta rosada, el jugador parece otro.

El domingo pasado, el 'Rei' hizo un partidazo ante Sporting Cristal, por la tercera jornada del Torneo Clausura y su participación llamó la atención de muchos. Durante la transmisión de Después de Todo, de Movistar Deportes, Diego Rebagliati habló muy bien del futbolista.

"Quiero ser justo con Manco porque yo he sido muy crítico con él. Manco era un futbolista de jugadas, aparecía en un partido, hacía una buena jugada, impresionaba porque nunca ha dejado de jugar bien, pero después físicamente estaba mal, no tenía potencia no tenia fuerza", sostuvo Rebagliati.

"El Manco de hoy está físicamente impecable, se ha recuperado y está fuerte. Esta jugando más o menos libre, porque ya no está tirado a la banda haciendo una jugada específica. Lo de Manco ante Sporting Cristal fue un gran partido", continuó.



Reimoind se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos que duró el partido y aportó en su equipo; sin embargo, finalmente el duelo terminó 4-2 a favor del cuadro 'bajopontino'.

(Video: América TV)

►Matías Almeyda desde Estados Unidos: “Laterales como Marcos López son escasos”

►¿Afectó jugar sin público? Jersson Vásquez respondió sobre los problemas administrativos que atraviesa Universitario

►Brandon Palacios se refirió al 'Chorri': "Mi meta es superar lo que hizo mi papá"

►Europa lo quiere sí o sí: dos clubes del 'Viejo Continente' se disputan el fichaje de Christofer Gonzáles