La respuesta de Manuel Barreto tras las críticas de Claudio Vivas 

Manuel Barreto debutó como director técnico del primer equipo de Sporting Cristal este domingo. El resultado fue positivo, ya que con los tres puntos de la fecha, el club bajopontino llegó al primer lugar de la tabla acumulada y logró subir hasta el puesto 4 del Torneo Clausura.

El nuevo técnico asumió el cargo luego de la imprevista salida de Claudio Vivas , el club comunicó que se trataba de un mutuo acuerdo; sin embargo, en una entrevista el técnico argentino aseguró que fue despedido, además le dedicó alunas palabras al exdelantero de Universitario de Deportes.

"No veo normal que Barreto dirija. Teníamos un trato profesional hasta que una vez discutimos por un futbolista y desde ahí nunca más se relacionó con nosotros. Barreto no está identificado con Cristal y no tuvo ética", sostuvo en su momento Vivas.

Ahora, algunos días después de lo sucedido y con un triunfo encima, Barreto fue consultado por su predecesor; sin embargo, el nuevo DT de Cristal decidió mantenerse al margen y aseguró que actualmente lo más importante es el club.

"Es un momento de tranquilidad. Recibí un caluroso saludo por parte del comando técnico de Mario Salas. No hay necesidad de hablar de esa persona ( Claudio Vivas). Lo positivo es que el equipo está bien y lo importante es Sporting Cristal", sostuvo en una entrevista para RPP.

Sporting Cristal: el anuncio de Carlos Lobatón. (Video SC)

►Selección Peruana Femenina Sub 19: las chicas harán su debut en la Liga Sudamericana Zona Norte

►¿Cómo va la negociación entre Alianza Lima y Kevin Quevedo para renovar contrato?

►'Torito' Bogado, el exgoleador de Unión Comercio que pudo llegar a Alianza Lima, ya no juega en River Plate de Paraguay

►¿Dónde militan los goleadores de los últimos años de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?