Sporting Cristal se alista para el inicio de la Liga 1 y también para los duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Roberto Mosquera sabe que contar con buenos refuerzos es clave y por eso destacó la versatilidad que ha demostrado Alejandro Hohberg desde que se unió a los entrenamientos en La Florida. El técnico celeste se muestra emocionado con su desenvolvimiento.

“Él es un jugador versátil que juega por derecha, izquierda o mediapunta. Lo más resaltante es que cambia de puesto, pero sus decisiones son de la misma calidad técnica, y nos tendríamos que ir por el camino de conocer al rival para saber dónde ponerlo”, confesó el DT de los rimenses en diálogo con Radio Ovación, con respecto al exfutbolista de Universitario de Deportes.

Además, el estratega nacional manifestó que las características demostradas en las prácticas lo podrían en el radar de Ricardo Gareca. “Si logramos que corra 10 kilómetros, se va a volver nuevamente en un jugador con perfil de selección y en la Copa Libertadores va a rendir lo que nosotros necesitamos”, aseguró el entrenador celeste, confesando que el rendimiento del volante lo ha dejado emocionado.

Alejandro Hohberg terminó la campaña anterior como goleador de Universitario de Deportes, con un total de 13 anotaciones en 27 partidos. Su capacidad de generar situación de tantos, así como de atacar es lo que llama la atención al técnico celeste.

“Físicamente está poniéndose a punto, porque hay responsabilidades de kilometraje de correr, no solo bien, sino bastante. Entonces, estamos convenciéndolo y no ha costado mucho porque él tiene un buen ida y vuelta que no ha sido desarrollado pero nosotros vamos a hacerlo”, agregó.

No obstante, con la baja de Emanuel Herrera , Roberto Mosquera deberá buscar un nuevo aliado en el ataque. El club ya está buscando a un ‘9′ que sea referente en el campo, aunque de momento el propio DT prefiera reservarse de quiénes serían los candidatos. “Guardamos el nivel de discreción porque es lo correcto”, señaló a la espera de que la dirigencia consiga ya el reemplazo del argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.