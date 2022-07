Sporting Cristal tiene un duro desafío este fin de semana. El elenco de Roberto Mosquera le tocará jugar de visitante frente a Melgar, por la segunda jornada del Torneo Clausura (en la primera fecha derrotaron 4-3 a Sport Huancayo). Más allá de lo duro que puede ser disputar un encuentro en altura, el DT sabe que tiene un equipo competitivo para pelear por el resultado.

Así lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa, donde señaló que “vamos a ir a ganar el partido, no a especular, sino a meternos a jugar como corresponde y ganarle al campeón. Siempre son tres puntos más para la moral que te da y también, porque los necesitamos. Si los sacamos, seremos los dueños del acumulado”.

Para esta oportunidad, esperan tener a Joffre Escobar listo para el ataque, a quien mencionó que “lo tengo como un punta. Para nosotros, tiene un punto de madurez adicional. Ha jugado en equipos grandes, por lo que pensamos que puede aportar al equipo, pero está un punto más maduro que Percy Liza. Por los costados tenemos gente, no frondoso, pero tenemos”.

Así como se tiene incorporaciones, también se tienen bajas. La de Christofer Gonzales se dio por traspaso al extranjero, aunque con una anécdota que el propio Mosquera no se esperó. “Lo de ‘Canchita’ me agarró un poco en bajada y no pensé que me iba a decir eso. Me dijo que tal vez con este comando técnico se produjo, según él, la mejor versión de él y nos da gusto”.

Con respecto a bajas por lesión, mencionó el caso puntual de Gianfranco Chávez, especialmente, por el gol que tuvo ante Sport Huancayo. “En el ultimo gol, Chávez había tenido una pequeña lesión y el cambio estaba hecho, iba a entrar Rafael Lutiger, ya que estaba sentido, luego se paró y dijo que podía y cuando vino la pelota, él no podía correr y nos anotaron”.

Más allá de los errores cometidos, los cuales el propio DT sostuvo que “sí nos equivocamos”, también señaló que toca resaltar los méritos de los rivales. Ahora, su concentración está en Melgar, el cual “va a según partido de seis puntos, luchado, peleado, pero nosotros tenemos obligación de ganar este tipo de partidos históricamente”.





