Roberto Mosquera, actual entrenador de Sporting Cristal, fue entrevistado por el medio oficial de la institución rimense y aprovechó para expresar unas disculpas públicas a la hinchada del club, con la finalidad de poner paños fríos a las críticas que han aparecido en los últimos días, luego de la modesta participación del equipo peruano en la presente edición de la Copa Libertadores.

“Le debo unas sinceras disculpas a toda la hinchada, creo que sacaron mis declaraciones de contexto. La pregunta fue sobre la inconformidad de la hinchada, y algunos críticos que solo son resultadistas, y respondí que efectivamente había una crítica acida y que no valoraban el juego”, fueron las primeras palabras del DT.

“Nunca tildé de fracasados a nadie, y en Cristal han existido momentos duros, como cuando llegamos en el 2020, teníamos posibilidades para ir a Bolivia, pero amo a Cristal y vinimos para poner a Cristal en el lugar que le corresponde, logramos el título y se han desvirtuado las palabras que he dicho, nos quieren fragmentados, no nos quieren juntos porque saben la fuerza que somos cuando estamos unidos: directiva, equipo e hinchada, debemos dejar eso atrás y no volvernos a separar por cosas que no son comprobables, tratan de distraernos para no campeonar”, agregó.

Cabe resaltar que todo inició tras unas polémicas declaraciones de Mosquera al finalizar el encuentro ante Talleres, las cuales no fueron bien recibidas por un sector de la afición rimense. “Tengo años dirigiendo y nunca he tenido una falta con la hinchada, en el Estadio nunca he respondido a quien me ha insultado, yo solo me encargo de dirigir y soy celeste desde los cuatro años”, apuntó.

Del mismo modo, el estratega peruano aclaró que se encuentra en “un equipo que es exigente”. “Es un equipo que tiene 20 títulos, yo tengo seis de ellos, como jugador, como entrenador y como asistente también, eso es difícil que me lo intenten quitar, y voy buscando el séptimo este año. Sigo pensando en el trabajo, hemos aprendido a convivir con las críticas”, señaló.

Universitario, su próximo rival

Los cremas y los celestes se juegan sus últimas cartas este sábado 21 de mayo, con la intención de pelear el título del primer certamen del año, por lo que no negociarán otro resultado que no sea una victoria en un coloso de Ate que promete recibir más de 20 mil almas para el cotejo.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Universitario vs. Sporting Cristal se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando un empate por 2-2, resultado que ninguno buscará repetir en el estadio Monumental.





