La Liga 1 arrancará el 7 de agosto y los diferentes clubes peruanos ya van entrenando con la mente puesta en el primer duelo. Sin embargo, mientras algunos jugadores trabajan con la tranquilidad que merecen, otros tienen encima preocupaciones que no deberían, como es el caso del primer equipo de Sport Boys, que perdió un punto en la tabla de posiciones, debido a un mal manejo administrativo.

Sporting Cristal tendrá como primer rival a Sport Boys y Roberto Mosquera se refirió al tema durante la última conferencia de prensa que brindó. En ella, el estratega bajopontino aseguró que espera enfrentar a la mejor versión del equipo rosado.

“Nosotros queremos jugar con el mejor Boys, con un Boys que tenga moral, que esté bien recuperado y bien preparado. Eso es lo que queremos, nosotros no disfrutamos cuando le quitan un punto a alguien, no pensamos que van a estar bajoneados. Ojalá que ese momento no llegue nunca y podamos jugar con el mejor Boys”, sostuvo el técnico.

“No siempre imagino los partidos, pero sé que va a ser luchado, Boys está caracterizado por la garra, Cristal también, no damos una pelota por perdida. Creo que hemos tenido tiempo para analizar a los jugadores en qué estilo los queremos y en esta última fase he plasmado el diseño de sistema y cómo vamos a defender y atacar”, precisó en otro momento de la conferencia.

Es preciso destacar que con el punto menos, el cuadro que dirige Marcelo Vivas quedó en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 7 unidades. Mientras que Sporting Cristal se ubica en el puesto 17, con 6 unidades, luego de haber ganado un partido, empatado dos y perdido tres.

