Sporting Cristal terminó la tercera semana de entrenamientos con miras al reinicio del Torneo Apertura. Roberto Mosquera, DT del cuadro celeste, se mostró satisfecho con el trabajo que realizaron sus dirigidos en esta nueva fase, donde se priorizó el aspecto estratégico.

“Estoy feliz porque en la tercera fase es donde comenzamos a trabajar el aspecto táctico, el sistema que vamos a utilizar, comenzamos a panear a los rivales, con qué sistema juegan, qué jugadores importantes tienen, cómo defienden y cómo atacan. Estamos contento por haber llegado con mucha salud a esta etapa, que es la que define una forma de jugar, define el estilo y el sistema. Lo que estoy buscando es una unidad funcional para mantener articulada la parte técnica, táctica y física. Si logras eso, mentalmente te haces fuerte y es muy difícil que te hagan un gol” sostuvo en conferencia de prensa.

En la siguiente etapa, el equipo rimense tendría que plasmar en la cancha todos lo trabajado previamente. Por ello, los encuentros amistosos serían un plus para llegar con el mayor ritmo futbolístico a la Liga 1. Sin embargo, Mosquera sabe que la posibilidad de realizar estos cotejos no depende de ellos, sino de las máximas autoridades del fútbol en nuestro país.

“El tema de los amistosos no depende de nosotros. A mí me gustaría, es más he conversado con un par de entrenadores que le gustaría jugar. Pero acá hay un orden y no queremos que por un amistoso no se llegue al partido del 7 porque un jugador sale infectado. Entonces, para hacer partidos amistosos tenemos que tener total respeto de los protocolos y si la FPF lo permiten o no. Nosotros no vamos a pedir permiso para jugar, si la FPF de buena voluntad da el permiso, lo podemos hacer. Pero lo veo difícil”, agregó.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

La tecnología es una herramienta esencial en los trabajos de los grandes clubes en el mundo. Sporting Cristal no quiere ser ajeno a esta realidad y trabaja con GPS de última gamma, lo cual les permite medir al detalle el rendimiento de sus futbolistas.

“Nosotros trabajamos con un GPS de última generación. Ahora tenemos un GPS en vivo, que nosotros entrenamos y nos va paneando el nivel de intensidad de los jugadores, porque tenemos una carga de intensidad para cada uno. Ya nos ha sucedido que algún jugador no ha cumplido en la primera parte y vemos qué tiene, si es una lesión o un tema de voluntad, y lo corregimos. Nos pasó que el jugador hace algo por debajo de lo que ameritamos, paramos el entrenamiento, conversamos con él y tenía un fastidio, un dolor en el tobillo. Todo es ciencia ahora, no hay forma con el GPS de no darnos cuenta de la intensidad que necesitamos. Entrenar con esa intensidad nos sirve para llevarla después de los partidos”, reveló Mosquera.

