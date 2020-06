Sporting Cristal es uno de los equipos que más énfasis espera poner en las indicaciones y protocolos para evitar el riesgo de contagios de su plantel profesional y trabajadores en general. Sin embargo, Roberto Mosquera, estratega del elenco de La Florida, dio a conocer que siente que no todas las instituciones están preparadas para el reinicio de la Liga 1.

“La profundidad de una enfermedad no pasa por tener un seguro porque si no hay fiscalizadores que van a ser que los clubes cumplan con estos temas económicos, no vas a perder tres puntos, perderás la vida. Entonces, lejos de ser alarmista, la profundidad de mis palabras tiene un solo sentido: que la formalidad y los plazos que necesitamos también sea para que el jugador vuelva a la competencia de manera tranquila porque hay mucho desconocimiento”, sostuvo el director técnico de la escuadra rimense en diálogo con Depor.

“Tenemos muchas cosas difusas todavía porque si tú das una ley y no te has reunido, cómo diste la ley. No tenemos una claridad definida. Lo único definido y lo que queremos todos los del ambiente del fútbol, que mueve no solo personas sino alternativas para la sociedad, es que vuelva, pero que venga bien protegido y de la mejor manera, con normas claras” finalizó el entrenador de Sporting Cristal.

Sporting Cristal ya trabaja en el reinicio de la Liga 1

Tras recibir el visto bueno, la Liga 1 ya tiene fechas de reinicio de labores, por lo que los clubes deberán poner en marcha sus planes de reincorporación. Sporting Cristal ha seguido de cerca los entrenamientos de sus jugadores, no solo para que estén en buen estado físico, sino también para evitar posibles molestias, tras su retorno de la cuarentena.

Así lo comentó el fisioterapeuta de Sporting Cristal, Fernando Gilardi, quien manifestó la necesidad de ciertas rutinas que han estado cumpliendo los jugadores rimenses, a fin de prevenir lesiones cuando regresen a las prácticas en campo abierto.

