Sporting Cristal le sacó lustre a su título y venció 4 a 0 a Deportivo Binacional por la primera jornada del grupo B de la Liga 1. Pese a lo contundente del resultado, Roberto Mosquera no quedó del todo satisfecho y afirmó que todavía hay aspectos por corregir.

“Más allá de los cuatro goles he visto cosas por mejorar. No solo cuando se pierde hay algo que corregir, sino también cuando se gana. Siempre un resultado es halagador en el primer partido porque confirma que estamos por el camino correcto”, dijo a Gol Perú.

“Va a ser muy difícil mejorar el juego del año pasado, pero creo que estamos por buen camino. Somos un equipos muy ágil, fresco y con muchas ideas”, agregó.

El estratega rimense fue consultado por la actitud de sus dirigidos, quienes pese a llevar una gran ventaja en el marcador nunca dejaron de presionar en el campo contrario.

“Un equipo no debe depender de cuanto esté ganando para sacar el pie del acelerador. El año pasado era una de las cosas que nos pasaba. Ahora no vamos a dar ventaja porque la Copa Libertadores no te permite ningún tipo de licencias. Si estamos ganando por cuatro vamos a buscar el quinto y sexto”, comentó al respecto.

En la próxima fecha Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys, choque donde espera poder contar con Marcos Riquelme y Washington Corozo, grandes ausentes este viernes en el Estadio Monumental.





