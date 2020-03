Sporting Cristal cayó 1-0 como local ante Carlos Stein y alargó la crisis del equipo celeste. Tras la derrota ante el cuadro ‘carlista’, el conjunto rimense acumula cuatro partidos sin conocer la victoria y se ubica en la decimoquinta posición del Torneo Apertura.

Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa tras el choque y destacó que la perdida de confianza es uno de los principales puntos débiles de su equipo. También reconoció que no encontraron la forma de llegar al gol ante la férrea defensa visitante.

“Estamos inconexos, hay una pérdida de confianza grande y en el poco tiempo no hemos podido automatizar una jugadas que no deberíamos a la pérdida de confianza que tuvimos. En el segundo tiempo replanteamos, creo que hicimos mejor las cosas y llegamos por todas partes. Pero con una frontalidad que daba la impresión que podíamos jugar tres días y no íbamos a hacer un gol”, sostuvo el popular popular ‘Mou’.

Por otro lado, el estratega celeste asumió la responsabilidad del resultado y manifestó que dentro del plantel hay jugadores que se encuentran por debajo de su nivel.

" Hay individualidades que están por debajo pero yo soy responsable de los cambios, de la estrategia y de todo. Aunque eso no quiere decir que estoy tratando de soslayar algunas malas actuaciones. Yo tengo la responsabilidad, aunque estoy acostumbrado a estos momentos”, agregó.

