Acaban de ganar el grupo A de la Fase 2, son punteros del acumulado con 53 puntos y, de paso, 55 goles a favor, y ya registran 11 partidos invictos. Todos esos números son el reflejo de la mano de Roberto Mosquera con Sporting Cristal. Sin embargo, para el DT hay algo clave que también se debe poner en la balanza: el cómo se lograron todas esas cifras. Y eso lo dejó en claro luego del empate 1-1 ante UTC, en el estadio Iván Elías Moreno.

“Jugamos bien, prefiero jugar así y empatar, que jugar mal y ganar. Puede parecer raro pero es lo que siento por el fútbol y todo el mundo lo sabe. Logramos el punto que queríamos, que nos da tranquilidad para lo que viene”, mencionó el estratega celeste.

Roberto Mosquera, a su vez, destacó la entrega de los suyos: “Estamos invictos, este es el partido número 11 en esa condición. No sé si alguien pensaba que estaríamos a estas alturas en este mismo punto. Nosotros queríamos esto, lo hemos podido concretar. Tenemos un equipo joven, que siempre intenta jugar, la cancha (estadio Iván Elías Moreno) no ayudó pero no es disculpa”.

Con relación a las ocasiones de peligro que registraron los celestes ante el ‘Gavilán’, para Mosquera hay detalles por ajustar. Pero es complejo trabajarlos por el calendario apretado de la Liga 1.

“Todos los partidos no son iguales, no hemos estado finos. Nosotros no entrenamos, los errores se van acumulando porque no les damos solución”, señaló el DT de Sporting Cristal en Gol Perú, al final del cotejo.

Roberto Mosquera, en tanto, no quiso hablar sobre los posibles equipos a enfrentar en las instancias finales del campeonato. “Sería un error para mí o cualquier persona elegir a un rival. Mi función no es esa, con el que tengamos que jugar, lo analizaremos y jugaremos”, añadió.