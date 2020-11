Sporting Cristal arrancó el 2020 con mal pie, sin embargo, tras la llegada de Roberto Mosquera, el cuadro celeste fue agarrando fuerza, ahora lidera la punta de la tabla de posiciones acumulada y ya tiene un pase asegurado a los Play Offs. Los rimenses están decididos a no parar hasta conseguir el título a fin de año.

Roberto Mosquera le dio a Sporting Cristal la confianza que necesitaba para salir a la cancha a vencer y pensó en una estrategia que se adaptó y funcionó muy bien con el plantel. Además, supo consolidar una base con futbolistas que rindieron a lo largo de los partidos disputados hasta el momento.

Los jugadores que más tiempo han permanecido en las cachas en el cuadro bajopontino son Emanuel Herrera con 2296 minutos, Gianfranco Chávez con 2253 minutos, Omar Merlo con 2169 minutos, Horacio Calcaterra con 2011 minutos y Martín Távara con 1906 minutos.

El estratega formó una gran barrera con la fortaleza de Gianfranco Chávez y Omar Merlo en la defensa. Además de la fuerza da Horacio Calcaterra por los extremos, la destreza de Martín Távara para elaborar jugadas y, finalmente, Emanuel Herrera, delantero que tiene gol como algo natural y lo viene demostrando fecha a fecha.

Sporting Cristal enfrentará a Cantolao el sábado a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno. El cuadro celeste llegará a ese duelo luego de empatar 1-1 ante UTC de Cajamarca en la penúltima jornada de la Fase 2, acumulando un total de 20 unidades en el Grupo A y 53 puntos en la tabla acumulada.

“Estamos invictos, este es el partido número 11 en esa condición. No sé si alguien pensaba que estaríamos a estas alturas en este mismo punto. Nosotros queríamos esto, lo hemos podido concretar. Tenemos un equipo joven, que siempre intenta jugar, la cancha (estadio Iván Elías Moreno) no ayudó pero no es disculpa”, sostuvo Roberto Mosquera tras el empate.

VIDEO RECOMENDADO

Oblitas aclaró el futuro de Gareca al mando de la selección peruana