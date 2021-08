La Selección Peruana tendrá de nuevo entre sus filas a Christofer Gonzales, para la próxima fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022. Su crecimiento y desenvolvimiento con Sporting Cristal hicieron que Ricardo Gareca lo vuelva a convocar. ¿Qué dijo Roberto Mosquera al respecto?

El estratega del elenco rimense destacó el trabajo que viene desempeñando el volante, no solo por su habilidad con el balón, también por el rol de liderazgo que ha asumido con el club. “Hablé con él porque le estaba faltando dar esa salto de calidad, él tiene calidades y talentos que no hay en Sporting Cristal y hay poco en el fútbol peruano”, sostuvo.

“Él debía tener mayor protagonismo y lo conversamos varias veces. Ha asumido la responsabilidad que significa estar en la selección, que es un jugador diferente, me da mucho gusto porque es una persona de primera”, agregó el DT sobre ‘Canchita’, en la entrevista que dio para Radio Ovación.

Por otro lado, el DT también habló sobre las ausencias de Martín Távara y Jhilmar Lora para los encuentros que se disputarán contra Uruguay, Venezuela y Brasil en setiembre. Ello, debido a que ambos sí fueron considerados en la última edición de la Copa América.

“No me ha llamado la atención, porque el entrenador es el único que convive adentro y sabe lo que necesita. Mis jugadores no están deprimidos, ya lo dijo Gareca, que si no ha llamado más del extranjero es porque confía en los jugadores que tiene vistos y dentro de esos están Távara y Lora”, sostuvo Mosquera.

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay, Venezuela y Brasil los días 2, 5 y 9 de septiembre, respectivamente. En primera instancia, la Conmebol había programado los dos primeros partidos de para las 9 de la noche, pero luego de un pedido de la FPF, el horario fue cambiado a las 8 de la noche.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.