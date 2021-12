Sporting Cristal guarda grandes recuerdos de los ídolos que vistieron sus colores. Uno de ellos es Roberto Palacios, quien no dudó en agradecer los momentos y hazañas que vivió junto al equipo, conmemorando el aniversario 66 de la institución.

“Soy feliz porque soy parte de la historia de la institución Sporting Cristal y nadie me lo va a quitar. Me lo gané con esfuerzo. El recuerdo que tengo es el primer día que yo llegué al club y me sorprendió todo lo que vi”, sostuvo Palacios en diálogo con Radio Ovación.

El exvolante de la Selección Peruana confesó que una de las cosas que más le impactó, cuando se incorporó a sus filas rimenses, fue el profesionalismo del club. “Desde que empecé, Cristal es la institución más seria, tuvo siempre un manejo trasparente y supo crecer en todos los aspectos”, explicó el ídolo.

Asimismo, manifestó que “las nuevas directivas tienen la obligación de mantener lo que dejaron los ex dueños”. Otro de los temas que tocó fue el tricampeonato que consiguió el equipo en los años 1994, 1995 y 1996. En ese sentido, sostuvo que el respetar a todos los rivales “fue la clave para que nos convirtiéramos en un gran equipo”.

Finalmente, el ‘Chorri’ hizo una reflexión de lo vivido con el club del Rímac, incluyendo la hazaña en la Libertadores de 1997. “Mi generación fue muy importante para que la hinchada crezca mucho. Estoy feliz por eso. Mi cariño, el amor y el compromiso que tengo por la institución, nunca va a pasar”, sentenció.

Sporting Cristal celebra 20 títulos en su historia, como el tricampeonato que consiguió en 1994, 1995 y 1996, los dos primeros bajo la dirección de Juan Carlos Oblitas. A nivel internacional, su mejor ubicación es el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997. Julio César Balerio, Pedro Garay, Julinho y Luis Alberto Bonnet eran jugadores claves de aquel equipo.





