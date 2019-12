Sporting Cristal no tendrá a Brandon Palacios entre sus filas el próximo año, por lo que su padre, el popular ‘Chorri’ se pronunció sobre el futuro de su hijo. El recordado volante del club rimense espera que el nuevo club que albergue al heredero de los Palacios le dé la continuidad que desean.

“Las cosas no han salido como queríamos por diferentes motivos. A veces uno no entiende por qué. Lo importante es que Brandon está bien. Siempre lo motivo para que no decaiga y tenemos el deseo de que el año que viene sea bueno”, manifestó Roberto Palacios a Ovación.

El volante de 21 años solo ha sumado 78 minutos en cinco partidos, como suplente en Sporting Cristal; mientras que en Universidad San Martín tuvo 789 minutos en 14 encuentros, diez de ellos como titular. Además ha anotado un gol con los ‘santos’ y dos con los ‘cerveceros’ en el 2019.

Ante la poca actividad que tuvo su hijo con el equipo donde es ídolo, el ‘Chorri’ Palacios manifestó que “estamos buscando un club donde pueda tener constancia y pueda mostrarse, tal como lo venía haciendo”.

Brandon también sumó experiencia en UTC, donde estuvo a modo de préstamo durante el 2018. Con el ‘Gavilán del Norte’, Palacios sumó 388 minutos y marcó su primer gol como futbolista profesional.

Entre los clubes que estarían interesados en contar con él para la próxima temporada sería Universidad San Martín, equipo con el que jugó parte del 2019 y donde se ganó la confianza de los hinchas en cada encuentro. Habrá que esperar para conocer el futuro de Brandon.

MÁS NOTICIAS