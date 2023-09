Los tres puntos conseguidos en el difícil partido ante Vallejo de la semana pasada –en Trujillo– no servirán de nada si esta noche Sporting Cristal no suma de a tres. UTC, en el papel, es el rival perfecto para que haya show en el Estadio Nacional que seguramente estará pintado de celeste, desde las 8:00 pm. (LIGA 1 MAX). Con lo apretada que está la tabla del Clausura de la Liga 1 Betsson, el equipo de Tiago Nunes no puede tropezar y menos ahora que Melgar ya tomó la punta.

Copiar enlace