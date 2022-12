Pasaron 19 años para que un DT brasileño vuelva a ponerse el buzo de Sporting Cristal. Desde aquel entonces, la institución rimense sufrió muchos cambios, los mismos que fueron destacados por Tiago Nunes, nuevo técnico del club peruano quien no dudó en revelar su emoción por asumir este nuevo reto en su carrera profesional. Además, señaló que existe un buen plantel y aseguró que espera seguir ampliando el récord: pelear por sexto año consecutivo el título de la Liga 1.

“El proyecto que me presentaron en Sporting Cristal me pareció el de un club que tiene muchas ideas y cosas interesantes que se encontrar en el fútbol sudamericano. Estoy con ganas de empezar los entrenamientos lo más rápido posible”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Consultado sobre los objetivos que tiene con el club rimense, Tiago Nunes señaló que le atrajo mucho venir a un “club que cree mucho en los procesos internos”. “Yo tuve la ilusión de venir a un equipo con ambición. Me encantó que Sporting Cristal siempre pelee por el título nacional. También me gustó ver a una institución con valores claros y poco me importa el tema de haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Yo quiero probar que tengo condiciones de competir y espero sacar provecho”, apuntó.

En relación a las contrataciones para la temporada 2023, el DT brasileño aseguró que la directiva espera sumar dos jugadores extranjeros. “Estamos en búsqueda de algunos jugadores, principalmente de un delantero y defensa central. Nosotros hemos hablado con jugadores que han trabajado conmigo, pero lo más importante es encontrar jugadores con un perfil que pueda aportar buenas cosas al equipo. Que tenga hambre de venir a Perú para trascender”, señaló.

La Copa Libertadores y la llamada con Paulo Autuori

“Tenemos un reto importante que es llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es muy complicado y difícil, pero tenemos la ilusión que es posible. Tenemos un grupo calificado que tiene experiencia, así como el cuerpo técnico. Nuestro primer objetivo es llegar a la Fase 3 y luego llegar a la fase de grupos”, mencionó Nunes tras ser consultado sobre los retos que tiene con el club para la próxima edición de Copa Libertadores.

Por otra parte, se animó a comparar al fútbol brasileño con el peruano y aseguró que ambas ligas pueden aportarse mutuamente desde la “parte táctica”. Eso sí, reveló que antes de firmar con Sporting Cristal tuvo una llamada con Paulo Autori, quien le dio las mejores referencias del elenco celeste. “Hay muchos exjugadores y personalidades que ayudan a explotar al máximo el club y así sacar las mejores decisiones. Yo llamé a Paulo Autuori y lo tengo como referencia. Me habló que Sporting Cristal es un gran club y que tiene buenas ideas”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR