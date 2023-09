Sporting Cristal pisó el estadio Inca Garcilaso de la Vega con la consigna de vencer a Cusco FC y seguir dependiendo de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2023. Sin embargo, el plan propuesto por Tiago Nunes no resultó y las cosas le salieron al revés: los de Luis ‘Puchito’ Flores tuvieron la noche perfecta, firmando una goleada por 4-1 que quedará para el recuerdo de todo el pueblo cusqueño.

Tras el pitazo final, el director técnico de los rimenses conversó con los medios de comunicación y se responsabilizó por el abultado marcador a raíz del pésimo rendimiento de su equipo. “Hemos perdido por mi responsabilidad, no pude hacer mi trabajo de forma ideal para este partido”, señaló en conferencia de prensa.

Con esta derrota, Sporting Cristal se verá obligado a seguir de cerca los resultados de los otros clubes que están en la pelea por el título nacional (Universitario de Deportes, Melgar y Alianza Lima) e intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos que le quedan. Según la óptica de Nunes, esto se dio porque su planteamiento no funcionó.

“El equipo no funcionó hoy. La intención es asumir la responsabilidad. Hoy no dependemos más de nosotros, dependemos de resultados paralelos. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan. Al final Cusco tuvo el resultado. Felicito al rival por la gran victoria”, agregó.

Finalmente, Tiago Nunes dejó un mensaje de optimismo para que rápidamente puedan voltear la página y pensar en el siguiente rival: Sport Huancayo en el Gallardo. “Siempre es duro jugar acá. El torneo es el más difícil que he trabajado dentro y fuera de la cancha, pero hoy no. No hemos hecho nada bien y tenemos que seguir adelante. Tenemos que trabajar y cambiar eso lo más rápido posible”, puntualizó.





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta derrota por 4-1 a manos de Cusco FC, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para martes 2 de octubre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por Liga 1 MAX.

Los rimenses son conscientes que, a tan poco para que finalice la etapa regular del campeonato, no tienen margen de error y más jugando de local, por lo que están obligados a vencer al ‘Rojo Matador’. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, con triunfo para los ‘celestes’ por 1-2 con goles Adrián Ascues y Brenner Marlos; Marcos Lliuya marcó el 1-0 parcial para los locales.





