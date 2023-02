Sporting Cristal tiene dos responsabilidades para esta temporada: el título de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores (están en fase 2). Por ello, la idea de Tiago Nunes -y de todos en el Rímac- era sumar seis puntos en el arranque del campeonato local: con Alianza Lima ganaron por walk over (los blanquiazules no se presentaron por el manejo de la FPF sobre los derechos de TV) y frente a Mannucci tenían la chance de quedarse con los seis puntos. Sin embargo, sobre el final Bryan Urrutia apareció para el cuadro trujillano y selló el 1-1.

Si bien el cotejo se desarrolló en el estadio Mansiche, en tienda rimense sintieron que el empate no fue el resultado esperado. Sobre todo por cómo se había desarrollado el cotejo: Leandro Sosa abrió el marcador a los 65′ y todo hacía indicar que Sporting Cristal se iba a quedar con el triunfo. Tomando en cuenta todo ese escenario, en el Rímac quieren dar vuelta a la página y dieron a conocer su cronograma de trabajo para la semana.

Sí, la escuadra de Tiago Nunes quiere llegar con todo al choque de este viernes contra Melgar, en el estadio Alberto Gallardo (4 pm). Este lunes arrancaron con todo en La Florida, desde las 10 am. A partir de este martes, y hasta el jueves, se sostendrán los trabajos a un solo turno, pero iniciarán más temprano: 8 y 30 am. Ojo, el sábado y domingo -tras el cotejo con los ‘rojinegros’- no habrá descanso: las sesiones también serán en el Rímac y por la mañana.

Respecto al compromiso con el cuadro ‘carlista’, Irven Ávila no ocultó su fastidio: “Merecíamos más por todo lo que desarrollamos en el partido, pero hay que corregir algunos errores y plasmar lo que trabajamos en la semana. Sentimos mucha bronca por dejar pasar el triunfo, pero debemos enfocarnos en el partido del viernes”.

Tiago Nunes y su plan de trabajo pensando en Melgar (Foto: Sporting Cristal)

La palabra de Tiago Nunes

Sporting Cristal empató ante Carlos A. Mannucci en la ciudad de Trujillo. El equipo cervecero tenía el partido dominado, pero se distrajo en los últimos minutos y solo rescató un punto del estadio Mansiche. En medio de ese panorama, Tiago Nunes, director técnico de los ‘celestes’, habló sobre la actualidad de sus dirigidos y lamentó el resultado. Tenían la chance de sumar seis puntos en la Liga 1.

“Es un sentimiento duro porque era un partido controlado, creamos situaciones de gol en el primer tiempo, en la segunda etapa no tanto, pero al final sufrir un gol así fue complicado. Más allá del torneo nacional nos estamos preparando para el torneo internacional y allí cuesta caro un gol así”, afirmó el guía brasileño en conferencia de prensa.





