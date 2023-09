El fútbol, además de ser un deporte que mueve masas alrededor del mundo, también puede ser el vehículo perfecto para masificar importantes campañas y servir en favor quienes más respaldo necesitan. En este caso, Sporting Cristal recibió con los brazos abiertos a los miembros de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD), brindándoles un importante apoyo en las labores que realizan.

Todo esto sucedió en el marco de la campaña ‘Corre 5K Conmigo 2023′, la cual busca recaudar fondos para el empoderamiento y defensa de sus derechos. En las imágenes difundidas en las redes sociales del club rimense, se puede ver al comando técnico de Tiago Nunes y los jugadores del plantel principal compartiendo un lindo momento con los chicos de la SPSD.

Por otro lado, el propio Nunes compartió estas postales en su cuenta de Instagram con un ponente mensaje. “Mucho más que fútbol”, escribió el director técnico de Sporting Cristal. Recordemos que esta campaña se llevará a cabo este domingo 3 de septiembre a las 8:00 a.m. en el Pentagonito de San Borja.

“Es una actividad familiar anual que organizamos para recaudar fondos. Con tu aporte contribuyes al empoderamiento y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down. Puedes hacer tu donación hasta el 3 de septiembre y recoger tu polo de 8.00 a.m. a 12.00 p.m.”, se lee en la página oficial de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

Hasta el momento, según el recuento de la SPSD, ya superaron los 2600 inscritos y están cerca de cumplir la meta de contabilizar 3000 donadores. Si deseas formar parte de esta campaña, solo tienes que confirmar tu donación en el siguiente enlace y separar tu polo para participar de la actividad de este domingo.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Deportivo Municipal, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando visite a Sport Boys por la décima segunda jornada del Torneo Clausura 2023. Dicho compromiso está programado para el domingo 10 de septiembre desde la 3:00 p.m. –con sede aún por confirmar– y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.





