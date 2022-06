El duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, por la fecha 18 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1, tuvo una tremenda polémica. A los 79′, hubo un remate de Christofer Gonzáles desde el corazón del área del conjunto de Sullana y complicó a la defensa rival, que despejó el balón sobre la línea de su arco para evitar el 2-0 de los rimenses. A primera impresión, la pelota pasó la raya.

Fue una acción rápida que sorprendió a todos en el campo. La jugada inició por medio de Joao Grimaldo, que ingresó en la segunda mitad para contribuir en la ofensiva del equipo de Roberto Mosquera. El delantero nacional se perfiló por la banda derecha y lanzó una asistencia al corazón del área sullanense.

En primera, Irven Ávila conectó un potente remate que terminó siendo detenido por Diego Penny. Sin embargo, el rebote quedó a los pies de Christofer Gonzáles, quien no dudó y disparó a portería. Aquí fue donde nació la polémica. Joaquín Aguirre sacó el balón sobre la línea, el mismo que parecía que había cruzado la raya. Tras ello, el árbitro no paró el encuentro y las acciones continuaron. Eso sí, el fastidio del cuadro local no se hizo esperar.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: la previa

Los celestes marchan terceros en la tabla de posiciones, pero aún sueñan con alcanzar a Melgar, sin embargo, saben que para que ello ocurra deberán ganarle al ‘Vendaval del Norte’ y esperar que los rojinegros no hagan lo propio ante Atlético Grau. Misión difícil, pero no imposible.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Sporting Cristal vs. Atlético Grau se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 5-2 para los celestes, resultado que buscarán repetir en el estadio Alberto Gallardo.

Los celestes llegan a este compromiso con 32 puntos en la tabla de posiciones, producto de nueve victorias, cinco empates y dos derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los norteños, por su parte, suman 29 unidades, producto de nueve triunfos, dos empates y cinco partidos perdidos en la presente temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.