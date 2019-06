Cristal vs. Alianza Atlético: celestes debutan este domingo en Sullana por la Copa Bicentenario

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO | VÍA GOLPERU | STREAMING | VER GRATIS | EN DIRECTO | ONLINE | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético iniciarán su participación en la Copa Bicentenario cuando debuten en Sullana. Los 'churres' harán respetar su condición de local, mientras que la escuadra rimense irá en busca de los tres puntos.

Luego de dos años, Sporting Cristal chocará frente a Alianza Atlético en el fútbol peruano. En esta oportunidad, el duelo se jugará en el estadio Campeones del '36 de Sullana, este domingo 23 de junio a las 11:30 a.m. (hora peruana).

Ambas hinchadas no quieren perderse el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. Es por eso que GOLPERU será el encargado de transmitir en encuentro por la Copa Bicentenario. Y las incidencias podrás seguirlas por DEPOR.COM.

Sporting Cristal estuvo a un paso de quedarse con el Torneo Apertura, sin embargo finalmente Binacional se quedó con el título. Debido a eso, Claudio Vivas quiere pasar de página y hacer un buen papel en la Copa Bicentenario.

Sporting Cristal y Alianza Atlético volverán a chocar una vez más. Claudio Vivas conoce la habilidad de los jugadores 'churres', sobretodo en los dos delanteros que maneja en sus sistema el elenco de Sullana.

Como se recuerda, la Copa Bicentenario se llevará a cabo mientras se juegue la Copa América. Dicho evento inició el último viernes y reunirá a los equipo de la Liga 1 y Liga 2 para que se enfrenten fecha a fecha por grupos.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Renato Solís, Edison Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Cristhian Carbajal, Patricio Arce, Jorge Cazulo, Martín Távara, Kevin Sandaoval, Cristian Palacios, Paulo Gallardo.



Alianza Atlético: Diego Montalvo, Pedro Diez Canseco, Víctor Gallardo, José Sobrino, Kevin Lugo, Ignacio Talavera, Rosmel Carreño, Carlos Correa, José Soto, Jorge Ramírez, Víctor Perlaza.

Sporting Cristal: cinco últimos partidos

08/06/19 Sporting Cristal vs. Binacional 3 - 1

02/06/19 Alianza Huanuco vs. Sporting Cristal 1 - 1

28/05/19 Sporting Cristal vs. U. Española 3 - 0

25/05/19 Sporting Cristal vs. Melgar 2 - 3

21/05/19 U. Española vs. Sporting Cristal 0 - 3

Alianza Atlético: cinco últimos partidos

16/06/19 Sport Loreto vs. Alianza Atl. 1 - 0

09/06/19 Alianza Atl. vs. Cienciano 3 - 1

02/06/19 Huaral vs. Alianza Atl. 3 - 3

25/05/19 Alianza Atl. vs. Los Caimanes 3 - 0

04/11/18 Cienciano vs. Alianza Atl. 3 - 0

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: cinco últimos enfrentamientos

26.11.17 Sporting Cristal vs. Alianza Atl. 4 - 0

29.07.17 Alianza Atl. vs. Sporting Cristal 2 - 3

14.04.17 Sporting Cristal vs. Alianza Atl. 4 - 1

12.02.17 Alianza Atl. vs. Sporting Cristal 0 - 5

30.06.16 Alianza Atl. vs. Sporting Cristal 0 - 2

