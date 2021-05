Alianza Lima fue superado (2-1) por Sporting Cristal en el estadio Nacional y complica sus posibilidades de pelear el grupo B de la fase 1 de la Liga 1. Carlos Bustos, entrenador blanquiazul, se mostró incómodo tras el partido por las equivocaciones que llevaron a que su equipo pierda en el estadio Nacional.

Bustos conversó con GOLPERU y aseguró que “no pueden cometer los errores que tuvieron”. “El desarrollo del partido fue con diferentes momentos para ambos equipos, pero en un equipo de la categoría de Alianza no se pueden cometer esos errores”, dijo.

El próximo partido de Alianza será ante Binacional y el entrenador íntimo lo ve como la oportunidad que necesitan para despertar en el campeonato. “Hay que trabajar, ver quienes están mejor. Tenemos una nueva posibilidad así que trabajaremos para ver cómo llega el equipo”.

Bustos no estaría contento con las actuaciones de algunos jugadores, pero eso queda dentro del grupo. “Estas situaciones las tenemos que resolver en la interna. Nos vamos a juntar mañana e iniciar los trabajos de la semana. Primero hay que hablar entre nosotros”.

Alianza Lima va partido a partido y no piensa en que las posibilidades de pelear la fase 1 disminuyen. “No se puede hacer futurología, nosotros vamos partido a partido. Así iniciamos esta liga, aún no tuvimos ningún partido con todos los jugadores disponibles, pero llevaremos la semana pensando en el rival que nos toca”.

Jefferson Farfán, fichaje estrella de los victorianos para este 2021, no pudo estar presente en el partido ante Sporting Cristal debido a que se encuentra cumpliendo una sanción por incumplir las medidas sanitarias de la Liga 1.

“Siempre vamos a extrañar a Jefferson Farfán”, dijo Bustos. “Es un jugador de esa categoría es necesario que siempre esté con nosotros”, aseguró.

Con la derrota ante Cristal, Alianza Lima se ubica en la sexta posición del grupo B con seis puntos, a 12 puntos de los celestes, líderes de la clasificación.





