Sporting Cristal vs. Alianza Lima: Emanuel Hererra no jugará ante íntimos ¿castigado?

Mano dura. Sporting Cristal prescindirá de su goleador, Emanuel Herrera , para enfrentar a Alianza Lima, este miércoles, en el Estadio Nacional. Ni sus 18 goles que anotó, en lo que va del año, pudo cambiar la decisión del técnico Mario Salas.



El último domingo, en el Alberto Gallardo, Emanuel Herrera no ocultó su malestar al ser cambiado y no dudó en reclamar al DT del cuadro rimense mientras caminaba hacia el banco de los suplentes.



"Queremos zanjar el tema aquí. Junto a la institución hemos tomado una decisión al respecto. La sanción es interna, pero

Emanuel no va jugar ante Alianza. No estará en la lista de convocados", indicó Mario Salas en conferencia de prensa.

Aunque hay una sanción de por medio, el técnico de Sporting Cristal no dudo en alabar al delantero argentino. "Lo que ocurrió el domingo es un hecho puntual y no gráfica nada como es Emanuel en lo persona y profesional, pero requiere un llamado de atención y una sanción de forma interna", acotó.



Sporting Cristal ganó 4-0 a Unión Comercio. (Video: Gol Perú)