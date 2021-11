Si hay un jugador que supo anotarle a Alianza Lima en una final con la camiseta de Sporting Cristal, ese es Sergio Blanco. El exfutbolista uruguayo marcó el gol del triunfo de los celestes en la final del Torneo Clausura 2014, duelo disputado en la ciudad de Arequipa.

Por ello, su voz es más que autorizada para hablar en la previa de la definición del título entre blanquiazules y celestes. Se refirió a la jerarquía de Horacio Calcaterra para esta clase de partidos.

“Calcaterra tiene varias finales jugadas y para él termina siendo una motivación jugar una final más, ya que las finales están para ganarlas. Alianza tiene jugadores de mucha experiencia a nivel local e internacional. Esos jugadores están acostumbrados a vivir estas instancias”, sostuvo en diálogo con Ovación.

El ‘Chapa’ también recordó aquella anotación histórica ante los íntimos, que le permitió a Cristal disputar la final del Descentralizado ante Juan Aurich, coronándose campeón posteriormente.

“Tengo el recuerdo del partido, del gol, uno en el momento quizá no se da cuenta de lo importante que es hacer un gol que da un campeonato, después el tiempo agiganta el valor. Luego, la gente cada vez que hay una final contra Alianza te lo muestra en las redes sociales y llega el cariño”, recordó.

Hace unos días, Sergio Blanco anunció su retiro del fútbol profesional. A sus 39 años, el atacante nacido en Montevideo, seguirá ligado al fútbol, aunque esta vez desde el otro lado de la cancha. Reveló que le gustaría regresar a La Florida en su nueva faceta.

“Ya soy entrenador recibido y sería algo hermoso (trabajar en Cristal) no puede negar lo que es para mí Cristal, ya pasaron varios años y la gente me lo hace saber. Peru es un país que me cautivó, pero aún no tengo nada en mis planes, ahora que pasen estas 2 semanas, me voy de vacaciones y luego a buscar ‘chamba’”, cerró.









