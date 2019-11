A los 74 minutos, Carlos Lobatón puso el 2-1 a favor de Sporting Cristal, en el choque ante Alianza Universidad, en un duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura. El volante celeste marcó el tanto desde los doce pasos, luego de una polémica decisión del árbitro Alejandro Villanueva.

En su intento de bloquear el disparo de Sporting Cristal, un jugador de Alianza Universidad se arrojó con fuerza ciega y el balón impactó en su mano. Claro, fue de manera no intencionada, tal y como pasó con Alejandro Hohberg en el choque de Universitario de Deportes ante César Vallejo en Trujillo.

En el caso de Alejandro Hohberg, cuando se cayó en el área y su brazo chocó con el balón, el reglamento estipula que no debe ser sancionado. "La regla general no se considerará infracción si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical".

Finalmente, el árbitro Alejandro Villanueva interpretó que hubo mano en el área y Sporting Cristal no desaprovechó la oportunidad para festejar en el Alberto Gallardo.