¿Entró o no entró? Sporting Cristal vs. Alianza Universidad se encontró con una gran polémica sobre los minutos finales del compromiso, luego de que el arbitro decidiera no convalidar un supuesto gol en la portería defendida por el portero rimense, Renato Solís.

La jugada se dio sobre los 46 minutos del segundo tiempo. luego de un tiro de esquina en favor de los huanuqueños que el portero bajopontino no pudo contener, el mismo que terminó en la cabeza de un oponente.

Su remate pudo significar el empate en el Sporting Cristal vs. Alianza Universidad, pero Carlos Cabello despejó sobre la línea el remate, salvando a los de Roberto Mosquera de un resultado que podría dejarlos fuera de la lucha por el primer título del año.

Sin embargo, esto no fue bien recibido en el banquillo azulgrana, donde consideraron que el balón ingresó en su totalidad, desatando un reclamo constante a los jueces que se encontraban al borde del campo de juego.

Sporting Cristal le ganó 2-1 a Alianza Universidad en un duelo de infarto en el que ambos equipos intentaban quedarse con los tres puntos para seguir peleando en la punta de la tabla de posiciones con el objetivo de llegar a los playoffs.

La próxima fecha, Sporting Cristal se medirá con Deportivo Llacuabamba, que marcha en el último lugar del campeonato local, mientras que Alianza Universidad hará lo propio ante Cusco FC.

