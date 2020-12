El árbitro del Sporting Cristal vs. Ayacucho FC , Diego Haro, no advirtió una clara mano de Gianfranco Chávez dentro del área del equipo rimense y no señaló la pena máxima en favor de los dirigidos por Gerardo Ameli en la semifinal de vuelta de la Liga 1 en el estadio Monumental.

Esto generó que los reclamos por parte de Carlos Olascuaga y del banquillo de la escuadra ayacuchana no se hagan esperar, acabando en la amonestación del atacante de los ‘Zorros’, quien no podía creer que la acción no haya acabado en un disparo desde los doce pasos para los suyos.

Sporting Cristal se impone sobre Ayacucho FC con una clara superioridad, lo que prácticamente los deja con pie y medio en la gran final del certamen local, donde ya espera Universitario de Deportes, ganador de la Fase 1 del campeonato peruano.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: la previa

Tanto Sporting Cristal como Ayacucho FC han demostrado que quieren llegar a lo más alto del torneo peruano, por lo que han brindado cotejos muy disputados y con goles por parte de ambos elencos, lo que asegura un nuevo enfrentamiento de pronóstico reservado y de tú a tú en el coloso merengue.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se ven las caras por tercera vez consecutiva en esta segunda semifinal de donde saldrá el equipo que enfrentará a Universitario de Deportes en la final de la Liga 1, por el título del campeonato.

En el duelo de ida que disputaron los ‘Zorros’ y los celestes, el marcador quedó 2-1 a favor del cuadro que dirige Roberto Mosquera con goles de Whasington Corozo y Emanuel Herrera. Por tal motivo, el cuadro bajopontino llega con mayor tranquilidad a este partido, donde tiene que ganar o empatar para clasificar inmediatamente a la última instancia.

